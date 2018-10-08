В Оксфордском словаре появился термин «в духе Тарковского»

СЕГОДНЯ 17:30 2018-10-08T17:30:38+03:00

Тарковский в своих работах анализировал экзистенциальные переживания, демонстрируя при этом высокую изобразительную культуру. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Оксфордский словарь английского языка было внесено порядка сотни терминов, связанных с кинематографом. Это было сделано в рамках очередного пополнения крупнейшего словаря английского языка.

В число неологизмов, связанных с именами известных деятелей кино, попал термин Tarkovskian (“в духе Тарковского”). Он используется для обозначения ситуаций, схожих с теми, которые советский режиссер отображал в своих произведениях. Как правило, Тарковский в своих работах анализировал экзистенциальные переживания, демонстрируя при этом высокую изобразительную культуру. Термин Keatonesque, в свою очередь, отсылает к комедийному актеру Бастеру Китону, который славился умением сохранять в своих фильмах невозмутимое лицо в самых комических ситуациях.

Также в словарь попали термины Lynchian и Tarantinoesque, связанные с Дэвидом Линчем и Квентином Тарантино соответственно.

Среди других терминов, внесенных в словарь, можно отметить слова, отсылающие к жанрам кинематографа. Так, словосочетание scream queen обозначает актрису, которая часто снимается в фильмах ужаса, а слово giallo отсылает к характерному виду триллера, снятому в Италии.