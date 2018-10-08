2018-10-08T17:30:38+03:00
Общество

В Оксфордском словаре появился термин «в духе Тарковского»

Также такой чести удостоились Квентин Тарантино и Дэвид Линч
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Тарковский в своих работах анализировал экзистенциальные переживания, демонстрируя при этом высокую изобразительную культуру.Тарковский в своих работах анализировал экзистенциальные переживания, демонстрируя при этом высокую изобразительную культуру.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Оксфордский словарь английского языка было внесено порядка сотни терминов, связанных с кинематографом. Это было сделано в рамках очередного пополнения крупнейшего словаря английского языка.

В число неологизмов, связанных с именами известных деятелей кино, попал термин Tarkovskian (“в духе Тарковского”). Он используется для обозначения ситуаций, схожих с теми, которые советский режиссер отображал в своих произведениях. Как правило, Тарковский в своих работах анализировал экзистенциальные переживания, демонстрируя при этом высокую изобразительную культуру. Термин Keatonesque, в свою очередь, отсылает к комедийному актеру Бастеру Китону, который славился умением сохранять в своих фильмах невозмутимое лицо в самых комических ситуациях.

Также в словарь попали термины Lynchian и Tarantinoesque, связанные с Дэвидом Линчем и Квентином Тарантино соответственно.

Среди других терминов, внесенных в словарь, можно отметить слова, отсылающие к жанрам кинематографа. Так, словосочетание scream queen обозначает актрису, которая часто снимается в фильмах ужаса, а слово giallo отсылает к характерному виду триллера, снятому в Италии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посол Нидерландов прибыла в МИД РФ для дачи разъяснений касательно развернутой в Гааге антироссийской кампании
Кудрин: Профицит бюджета в ближайшие три года будет выше уровня, заложенного в законе
ООН: Человечеству грозит глобальная экологическая катастрофа из-за потепления
Сбербанк оценил средний доход работающих российских пенсионеров в 46 тысяч рублей
Обновление Windows 10 остановлено из-за жалоб пользователей
Президент Сербии и генсек НАТО обсудили косовский вопрос
В Индии уволили водителя автобуса, который пустил за руль обезьяну
Суд Лондона отклонил иск к Google о незаконном сборе данных
Стали известны имена судей, назначенных на матч сборной России
Власти Италии пригласили Путина на конференцию по Ливии
К концу 2018 года Сбербанк существенно снизит среднюю ставку по ипотеке
Турция запросила разрешение на обыск консульства Саудовской Аравии в Стамбуле
Лавров о высланных из Нидерландов россиянах: "Это была рутинная поездка"
Эксперт прояснил причины угроз санкций США в отношении Индии
Италия верит в устранении санкций между РФ и ЕС
Прощание с Монсеррат Кабалье проходит в Барселоне