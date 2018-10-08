Кудрин: Профицит бюджета в ближайшие три года будет выше уровня, заложенного в законе

СЕГОДНЯ 17:16 2018-10-08T17:16:33+03:00

По словам главы Счетной палаты, заложенные в документе мировые цены на нефть на $10 ниже консенсус-прогноза экспертов

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Профицит российского бюджета в ближайшие три года значительно превзойдет уровень, заложенный в законе. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Совете Федерации.

По словам чиновника, заложенные в законе о бюджете мировые цены на нефть на $10 консенсус-прогноза экспертов.

«Поэтому тот профицит, который заложен, он будет больше существенно. Мы будем еще больше триллионов складывать в профицит. Это неизбежно нужно с учетом защитной роли Фонда национального благосостояния», - добавил Кудрин.

В то же время он выразил мнение, что цену отсечения в бюджетном правиле можно было бы поднять на $5, до $45 долларов за баррель. Дополнительные доходы от продажи нефти дороже этого уровня глава СП предложил направить на инвестиции.

Также Кудрин отметил отсутствие структурных изменений в бюджетных тратах в ближайшие три года.

«У нас расходы бюджета за три года сокращаются на 1% ВВП, они уменьшаются в общем, расходы на национальную оборону сокращаются на 0,3%, на правоохранительную деятельность — на 0,2%», - пояснил глава СП.

При этом траты на образование, здравоохранение и инфраструктуру растут в номинальном, но не процентном отношении — их доля в бюджетных расходах остается прежней.

Также чиновник напомнил про президентское поручение об уменьшении доли государства в экономике. Несмотря на это, доходы от приватизации госимущества в ближайшие годы будут минимальными: 13 млрд рублей в 2019 году, 11 млрд рублей в 2020 году, а в 2021 году доходы от приватизации не запланированы вовсе. При этом государство может недополучить до 70%заложенных в проекте дивидендов от госкомпаний.

«Большие доходы от дивидендов закладываются в бюджет в размере 500 млрд рублей, но мы считаем, что на 70% от этой суммы, если следовать предыдущим бюджетным циклам, доходы могут быть недополучены», - резюмировал председатель Счетной палаты.

Согласно проекту федерального бюджета РФ доходы государства в 2019 году составят 19,969 трлн рублей, в 2020 году - 20,219 трлн рублей, в 2021 году - 20,978 трлн. Расходы в 2019 году составят 18,037 трлн рублей, в 2020 году - 18,994 трлн рублей, в 2021 году - 20,026 трлн.