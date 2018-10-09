В ЦАР появится представительство Минобороны России

СЕГОДНЯ 08:25 2018-10-09T08:25:27+03:00

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Правительства России и Центральноафриканской Республики подписали соглашение о размещении на территории ЦАР представительства министерства обороны РФ. Соответствующее распоряжение утвердил премьер-министр нашей страны Дмитрий Медведев.

"Одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект соглашения... о создании представительства Министерства обороны РФ при Министерстве национальной обороны и восстановления армии Центральноафриканской Республики", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Там же сообщается о том, что Минобороны РФ было поручено провести переговоры с представителями ЦАР, а по достижении договоренности подписать соглашение. Договоренность будет предусматривать сотрудничество сторон в решении вопросов военно-технической сферы, оказании помощи в строительстве Вооруженных сил республики, обучении эксплуатации, ремонту и применению поставленной в африканскую страну российской военной техники.

Соглашение вступает в силу с момента его подписания и заключается на неопределенный срок.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Россия рассматривает ЦАР как перспективного партнера на африканском континенте, и в начале 2018 года в республику уже была поставлена партия стрелкового оружия и боеприпасов.