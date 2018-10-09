2018-10-09T08:25:27+03:00
Политика

В ЦАР появится представительство Минобороны России

Соответствующее распоряжение правительства подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Россия предложит Центральноафриканской Республике создать свое представительство при министерстве национальной обороны ЦАРРоссия предложит Центральноафриканской Республике создать свое представительство при министерстве национальной обороны ЦАРФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Правительства России и Центральноафриканской Республики подписали соглашение о размещении на территории ЦАР представительства министерства обороны РФ. Соответствующее распоряжение утвердил премьер-министр нашей страны Дмитрий Медведев.

"Одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект соглашения... о создании представительства Министерства обороны РФ при Министерстве национальной обороны и восстановления армии Центральноафриканской Республики", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Там же сообщается о том, что Минобороны РФ было поручено провести переговоры с представителями ЦАР, а по достижении договоренности подписать соглашение. Договоренность будет предусматривать сотрудничество сторон в решении вопросов военно-технической сферы, оказании помощи в строительстве Вооруженных сил республики, обучении эксплуатации, ремонту и применению поставленной в африканскую страну российской военной техники.

Соглашение вступает в силу с момента его подписания и заключается на неопределенный срок.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Россия рассматривает ЦАР как перспективного партнера на африканском континенте, и в начале 2018 года в республику уже была поставлена партия стрелкового оружия и боеприпасов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лондон списал угрозы в адрес РФ на "свободу общественной дискуссии"
Британские спецслужбы заявили, что Россия «хочет превратить Ливию в новую Сирию»
Госдеп США обеспокоен выборами в Боснии и Герцеговине
Процессоры Intel Core девятого поколения поступят в продажу 19 октября
Появилось видео взрыва на военном складе в Черниговской области
За три дня у берегов Испании обнаружили почти две тысячи мигрантов
Ночь с 8 на 9 октября стала самой холодной с начала месяца
Ученые узнали, что будет, если столкнуть дрон и самолет на скорости 383 км/час
МВФ повысил прогноз по росту российского ВВП в 2019 году
Генпрокурор Болгарии назвал убийство журналистки Мариновой актом «чрезвычайной жестокости»
Мощный взрыв прогремел на складе боеприпасов в Черниговской области
Погода в Москве на 9 октября 2018 года: в столицу возвращается бабье лето
На США надвигается новый ураган «Майкл»
Макгрегора могут наказать за драку после боя с Нурмагомедовым
Сербия в Совете Европы будет настаивать на отмене санкций против российских парламентариев
В правительстве назвали срок перехода с бумажных паспортов на электронные
При взрыве на НПЗ в Канаде пострадали пять человек
Губернатор штата Нью-Йорк рассказал о расследовании ДТП, в котором погибли 20 человек
«Мне не нравится, что происходит»: Трамп обеспокоен судьбой пропавшего в Турции саудовского журналиста
В драке с участием Кокорина и Мамаева пострадали два сотрудника Минпромторга
Проболтался: Марк Руффало лишился роли Халка в фильмах «Мстители»
Один из венесуэльских оппозиционеров, подозреваемых в покушении на Мадуро, покончил с собой