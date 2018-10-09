2018-10-09T12:18:44+03:00
Наука

Ученые рассказали об опасности губок для мыться посуды

Этот домашний предмет может быть разносчиком серьезных заболеваний
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые призвали чаще менять губки для мытья посуды. Фото: кадр с видеоУченые призвали чаще менять губки для мытья посуды. Фото: кадр с видео
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На обычной домашней губке для мытья посуды обитает огромное количество патогенных бактерий. К такому выводу пришли ученые из Америки и Германии. Так, специалисты из Университета Аризоны установили, что на шести квадратных сантиметрах кишат около десяти миллионов вредоносных бацилл.

По данным экспертов, на губках живет большое количество бактерий, которые вызывают острые инфекционных заболевания, которые характеризуются интоксикацией и желудочно-кишечными расстройствами, пишет сайт телеканала «Звезда».

А вот немецкие ученые обнаружили, что бактерии на губках куда более вредоносны. По их данным, бактерии, которые живут в поролоновых губках, способны вызывать более опасные заболевания, такие как пневмония или менингит.

Однако спастись от заболеваний можно, если менять губки достаточно часто. Оптимальная частота, по данным исследователей, составляет семь дней, пишет сайт «Свободная пресса».

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