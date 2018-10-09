2018-10-09T12:19:19+03:00
Политика

СК РФ возбудил два дела по факту обстрела украинскими военными гражданских объектов Донбасса

Мирные жители получили ранения в результате обстрелов в селе Старомихайловка Марьинского района и в поселке шахты Трудовская Петровского района города Донецка
Екатерина БОЛГОВА
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СК РФ возбудил два дела по факту ранения украинскими военными мирных жителей ДонбассаСК РФ возбудил два дела по факту ранения украинскими военными мирных жителей ДонбассаФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту обстрела гражданских объектов Донбасса. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, в результате обстрела пострадали мирные жители.

Прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения был произведен военнослужащими Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины 30 сентября. В результате указанных действий в селе Старомихайловка Марьинского района самопровозглашенной Донецкой народной республики получила ранения девочка-подросток.

Во время обстрелов 6 октября в поселке шахты Трудовская Петровского района города Донецка пострадал 55-летний житель.

По версии следствия, киевские военные "действовали в нарушение протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандума к нему". Петренко напомнила, что с момента начала военного конфликта на юго-востоке Украины с апреля 2014 года решения о прекращении огня принимались неоднократно, но украинские силовики игнорируют их.

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