СК РФ возбудил два дела по факту обстрела украинскими военными гражданских объектов Донбасса
Следственный комитет России возбудил два уголовных дела по факту обстрела гражданских объектов Донбасса. Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, в результате обстрела пострадали мирные жители.
Прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения был произведен военнослужащими Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины 30 сентября. В результате указанных действий в селе Старомихайловка Марьинского района самопровозглашенной Донецкой народной республики получила ранения девочка-подросток.
Во время обстрелов 6 октября в поселке шахты Трудовская Петровского района города Донецка пострадал 55-летний житель.
По версии следствия, киевские военные "действовали в нарушение протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандума к нему". Петренко напомнила, что с момента начала военного конфликта на юго-востоке Украины с апреля 2014 года решения о прекращении огня принимались неоднократно, но украинские силовики игнорируют их.