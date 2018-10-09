Глава UFC назвал сумму, на которую будет оштрафован Нурмагомедов

СЕГОДНЯ 13:09 2018-10-09T13:10:23+03:00

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Атлетическая комиссия штата Невада продолжает разбирательства последствий драки после боя между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Вместе с тем, президент UFC Дэйна Уайт признался, на какую сумму будет оштрафован российский боец ММА. Это - около 250 тысяч долларов США. При этом, пояс останется за Нурмагомедовым:

- Хабиб сохранит титул – это однозначно. Возможно, он получит отстранение от боев на территории США – от 4 до 6 месяцев. В других местах его поединки мы проводить пока не собираемся, - говорит Уайт в интервью TMZ.

Напомним, что бой Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор прошел 6 октября в Лас-Вегасе. Россиянин одержал победу, проведя болевой удушающий прием в четвертом раунде поединка. Однако же, после встречи в октагоне началась массовая драка между представителями двух команд. И в итоге Нурмагомедову не вручили на публике чемпионский пояс, побоявшись за безопасность зрителей на арене.