Отец Нурмагомедова простил Конора Макгрегора
Отец и личный тренер Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов, сделал заявление по поводу противостояния своего сына с ирландским бойцом Конором Макгрегором. Нурмагомедов-старший официально заявил, что прощает за прошлые пригрешения ирландца.
- Ассаламуалейкум всем. Я прощаю Конора Магрегора , все в прошлом. Надо сделать анализ всего что происходило и извлечь уроки. Пообщавшись с аксакалами и мудрыми земляками , решили двигаться к другим высотам. Я надеюсь в этом есть благо, - написал отец Нурмагомедова у себя в Инстаграме.
Отметим, ранее же сам Конор Макгрегор заявил у себя в соцсетях, что не может быть окончания противостояния. "Война продолжается", - написал у себя в Инстаграме Макгрегор днем ранее.