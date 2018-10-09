2018-10-09T14:27:59+03:00
Спорт

Отец Нурмагомедова простил Конора Макгрегора

Ранее же сам ирландец заявил, что окончания войны с Хабибом быть не может
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Абдулманап Нурмагомедов во время церемонии встречи Хабиба с болельщиками.Абдулманап Нурмагомедов во время церемонии встречи Хабиба с болельщиками.Фото: REUTERS
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Отец и личный тренер Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап Нурмагомедов, сделал заявление по поводу противостояния своего сына с ирландским бойцом Конором Макгрегором. Нурмагомедов-старший официально заявил, что прощает за прошлые пригрешения ирландца.

- Ассаламуалейкум всем. Я прощаю Конора Магрегора , все в прошлом. Надо сделать анализ всего что происходило и извлечь уроки. Пообщавшись с аксакалами и мудрыми земляками , решили двигаться к другим высотам. Я надеюсь в этом есть благо, - написал отец Нурмагомедова у себя в Инстаграме.

Отметим, ранее же сам Конор Макгрегор заявил у себя в соцсетях, что не может быть окончания противостояния. "Война продолжается", - написал у себя в Инстаграме Макгрегор днем ранее.

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