2018-10-09T15:18:53+03:00
Происшествия

В Армении задержан один из крупнейших предпринимателей страны

Самвел Майрапетян обвиняется по статье "Пособничество во взяточничестве"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Армении следственные органы задержали одного из крупнейших бизнесменов страныВ Армении следственные органы задержали одного из крупнейших бизнесменов страныФото: REUTERS
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Один из крупнейших бизнесменов Армении, владелец телеканала H2 Самвел Майрапетян задержан по обвинению в пособничестве во взяточничестве. Об этом сообщили в Специальной следственной службе Армении.

"Майрапетян обвиняется по ст. 38-311 УК Армении - пособничество взяточничестве", - сообщили журналистам.

Адвокат предпринимателя Карен Батикян не стал раскрывать подробности дела, однако подчеркнул, что его подзащитный категорически отрицает все обвинения.

В настоящий момент решается вопрос об аресте Майрапетяна. Соответствующее ходатайство уже направлено в суд, передает "Интерфакс".

Напомним, как писал сайт kp.ru, несколькими днями ранее в Ереване произошел конфликт между бывшими бизнес-партнерами, который закончился стрельбой. В результате один из собеседников - экс-депутат парламента Армении Каро Карапетян был убит. Предполагаемым виновником инцидента является Арутюн Карагезян.

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