В Армении задержан один из крупнейших предпринимателей страны
Один из крупнейших бизнесменов Армении, владелец телеканала H2 Самвел Майрапетян задержан по обвинению в пособничестве во взяточничестве. Об этом сообщили в Специальной следственной службе Армении.
"Майрапетян обвиняется по ст. 38-311 УК Армении - пособничество взяточничестве", - сообщили журналистам.
Адвокат предпринимателя Карен Батикян не стал раскрывать подробности дела, однако подчеркнул, что его подзащитный категорически отрицает все обвинения.
В настоящий момент решается вопрос об аресте Майрапетяна. Соответствующее ходатайство уже направлено в суд, передает "Интерфакс".
Напомним, как писал сайт kp.ru, несколькими днями ранее в Ереване произошел конфликт между бывшими бизнес-партнерами, который закончился стрельбой. В результате один из собеседников - экс-депутат парламента Армении Каро Карапетян был убит. Предполагаемым виновником инцидента является Арутюн Карагезян.