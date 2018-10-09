В Армении задержан один из крупнейших предпринимателей страны

СЕГОДНЯ 15:18 2018-10-09T15:18:53+03:00

В Армении следственные органы задержали одного из крупнейших бизнесменов страны Фото: REUTERS

Самвел Майрапетян обвиняется по статье "Пособничество во взяточничестве"

Изменить размер текста: A A

Один из крупнейших бизнесменов Армении, владелец телеканала H2 Самвел Майрапетян задержан по обвинению в пособничестве во взяточничестве. Об этом сообщили в Специальной следственной службе Армении.

"Майрапетян обвиняется по ст. 38-311 УК Армении - пособничество взяточничестве", - сообщили журналистам.

Адвокат предпринимателя Карен Батикян не стал раскрывать подробности дела, однако подчеркнул, что его подзащитный категорически отрицает все обвинения.

В настоящий момент решается вопрос об аресте Майрапетяна. Соответствующее ходатайство уже направлено в суд, передает "Интерфакс".

Напомним, как писал сайт kp.ru, несколькими днями ранее в Ереване произошел конфликт между бывшими бизнес-партнерами, который закончился стрельбой. В результате один из собеседников - экс-депутат парламента Армении Каро Карапетян был убит. Предполагаемым виновником инцидента является Арутюн Карагезян.