В Армении застрелили экс-депутата парламента Каро Карапетяна

СЕГОДНЯ 09:09 2018-10-07T09:09:05+03:00

Существует вероятность, что убийство произошло на фоне спора между бывшими бизнес-партнерами

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Бывший депутат парламента Армении Каро Карапетян был застрелен в Ереване в минувшую субботу, 6 октября. Такое заявление сделали в Следственном комитете республике.

Инцидент произошел вечером в ресторане "Айгинер", расположенном в районе Норк-Мараш. По неподтвержденным данным, Карапетян решил встретиться со своим бывшим бизнес-партнером, экс-депутатом Арутюном Карагезяном, чтобы урегулировать некий имущественный спор. При разговоре присутствовал также экс-министр здравоохранения Абраам Манукян.

Последнего уже допросили правоохранители, а Карагезян на данный момент считается главным подозреваемым в убийстве. Его местоположение устанавливается.

По факту преступления возбуждено уголовное дело, передает портал news.am.

Напомним, что на этой неделе Армения вновь оказалась в центре событий. На улицы Еревана вышли сотни тысяч протестующих, которые выступали против законопроекта, затрудняющего роспуск парламента. Тогда премьер республики Никол Пашинян пообещал подать в отставку, чтобы появилась возможность заново избрать состав высшего законодательного органа, передает сайт kp.ru.