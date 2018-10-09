Путин 12 октября проведет в Могилеве переговоры с Лукашенко

СЕГОДНЯ 15:25 2018-10-09T15:25:21+03:00

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В пятницу, 12 октября, президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Могилеве. Встреча состоится на полях Форума регионов России и Белоруссии.

"Перед пленарным заседанием Форума Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут отдельную встречу", - сообщила пресс-служба Кремля.

В Могилеве 12 октября пройдет пленарное заседание Пятого форума регионов РФ и Белоруссии с участием президентов обеих стран. В этом году тема форума - "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства".

В Форуме также примут участие главы Совета Федерации Федерального Собрания и Совета Республики Национального собрания Белоруссии, постоянного комитета Союзного государства, руководители министерств и ведомств, исполнительных и законодательных органов госвласти. Кроме того, в мероприятии будут задействованы представители общественных и научных кругов, бизнесмены.

В последний раз Путин и Лукашенко встречались 21 сентября в Сочи.