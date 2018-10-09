Организаторов митингов будут штрафовать на 100 тысяч за нарушения

СЕГОДНЯ 15:58 2018-10-09T15:58:52+03:00

Депутаты предлагают повысить наказание для организаторов общественных акций протеста, если они не будут сообщат об отмене мероприятия за сутки

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Депутаты предлагают повысить штрафы для организаторов акций протеста, митингов и шествий. Если об отмене акции не будет сообщено за сутки, то руководству будет грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Организаторам так же добавят обязанностей, они должны будут не только уведомлять местные власти об отмене мероприятия, но и предупреждать граждан, которые хотели принять участи.

Думский комитет, который рассматривает данный законопроект, отмечает, что предлагаются штрафы до 100 тысяч рублей. Для граждан наказание будет от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, а для компаний — от 20 тысяч до 100 тысяч рублей.

Данные поправки нужны, чтобы сэкономить бюджеты государственных организаций. По закону на согласованную акцию нужно выделить карету скорой помощи, пожарную машину, наряд полиции, а в некоторых случаях устанавливают металлодетекторы, что тоже дополнительные расходы. Если государство соблюдает все условия, а организаторы срывают мероприятие, то должны компенсировать расходы, сообщает газета «Известия».