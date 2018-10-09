2018-10-09T16:10:20+03:00
Общество

Верховный суд Франции суд обязал Абрамовича доплатить 1,2 миллиона евро налогов

По мнению французских налоговиков, российский бизнесмен занизил стоимость приобретенной в 2004 году виллы Шато-де-ла-Кро на юге страны
Екатерина БОЛГОВА
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Роман АбрамовичРоман АбрамовичФото: Михаил ФРОЛОВ
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Верховный суд Франции обязал российского бизнесмена Романа Абрамовича доплатить 1,2 миллиона евро налогов за принадлежащую ему виллу Шато-де-ла-Кро. Французские налоговики считают, что Абрамович занизил стоимость купленного им в 2004 году особняка, в связи с чем недоплатил 1,2 миллиона евро налога на имущество в 2006-2007 годах.

При этом суд отклонил иск бизнесмена к налоговым властям, в котором он ссылался на то, что претензии по поводу дома не были доставлены ему лично, передает агентство Bloomberg.

Особняк Шато-де-ла-Кро был построен в конце 1920-х годов. На вилле жили в разное время отрекшийся от престола британский король Эдуард VIII, король Леопольд III, король Египта и Судана Фарук I, последняя королева Италии Мария Жозе Бельгийская.

Абрамович купил дом в 2004 году, тогда же получил разрешение на ремонт, который продолжался в течение четырех лет.

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