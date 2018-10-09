2018-10-09T17:25:37+03:00
Наука

Глава NASA: Вне Земли может существовать жизнь

Эксперт предположил, что обитаемым может оказаться один из спутников Юпитера
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Один из спутников Юпитера может оказаться обитаемымОдин из спутников Юпитера может оказаться обитаемым
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Глава NASA Джим Брайденстайн в рамках своего выступления в МГУ им. М.В. Ломоносова сделал неожиданное заявление. Эксперт предположил, что вне нашей планеты может существовать жизнь. Более того, он считает, что человечество может обнаружить населенную живыми существами или микроорганизмами планету.

«Мы ещё можем открыть жизнь вне Земли», - заявил глава американского космического агентства.

Брайденстайн уточнил, что если ученым удастся обнаружить жизнь в Солнечной системе, то это существенно повлияет на политику России и США в космической сфере, пишет сайт argumenti.ru.

Эксперт подчеркнул, что велика вероятность обнаружить жизнь на одном из спутников ЮпитераЕвропе. Дело в том, что этот космический объект покрыт толстой ледяной коркой, под которой может находиться океан. Не исключено, что в скором времени именно этот спутник станет новой целью космических исследований.

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