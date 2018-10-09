Зорькин: В Конституции есть недостатки, но их можно исправить «точечными изменениями»
Российская конституция не лишена недостатков, но их можно исправить путем «точечных изменений». Об этом заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.
«Разумеется, у нашей Конституции есть недостатки. В их числе отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов, крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточная четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры», - цитирует Зорькина «Российская газета».
Также глава КС указал на проблемы в разграничении федеральных и региональных властей. По его мнению, статья 12 основного закона противопоставляет органы местного самоуправления государственным структурам («Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти»).
«Органы местного самоуправления по своей природе являются лишь нижним, локальным звеном публичной власти в Российской Федерации», - считает Зорькин.
По его словам, все эти недостатки можно устранить путем внесения в Конституцию «точечных изменений».
«Заложенный в конституционном тексте глубокий правовой смысл позволяет адаптировать этот текст к меняющимся социально-правовым реалиям», - уверен Зорькин.