2018-10-09T19:28:22+03:00
Политика

Зорькин: В Конституции есть недостатки, но их можно исправить «точечными изменениями»

Председатель Конституционного суда подчеркнул, что заложенный в основной закон глубокий юридический смысл позволяет адаптировать его текст под меняющиеся социально-правовые реалии
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments15
Председатель КС Валерий ЗорькинПредседатель КС Валерий ЗорькинФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Российская конституция не лишена недостатков, но их можно исправить путем «точечных изменений». Об этом заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

«Разумеется, у нашей Конституции есть недостатки. В их числе отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов, крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточная четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры», - цитирует Зорькина «Российская газета».

Также глава КС указал на проблемы в разграничении федеральных и региональных властей. По его мнению, статья 12 основного закона противопоставляет органы местного самоуправления государственным структурам («Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти»).

«Органы местного самоуправления по своей природе являются лишь нижним, локальным звеном публичной власти в Российской Федерации», - считает Зорькин.

По его словам, все эти недостатки можно устранить путем внесения в Конституцию «точечных изменений».

«Заложенный в конституционном тексте глубокий правовой смысл позволяет адаптировать этот текст к меняющимся социально-правовым реалиям», - уверен Зорькин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Посольство РФ в Великобритании опровергло публикацию о «планах России превратить Ливию во вторую Сирию»
Минфин разместит 10 октября ОФЗ на 5 млрд рублей
Порошенко намекнул на причастность России к пожару на складе боеприпасов в Черниговской области
Никки Хейли не намерена баллотироваться на выборах президента США в 2020 году
Генштаб ВСУ: Очаги пожара на складе боеприпасов в Черниговской области локализованы
РЖД официально опровергли информацию о дебоше Кокорина и Мамаева в «Сапсане»
В Словакии выступили против антироссийских санкций
«Как на театральной сцене»: в ПАСЕ упрекнули украинского депутата за выступление в резиновых перчатках
В Госдуме рекомендовали прописать в законе категории иностранцев, имеющих право на упрощенное получение российского гражданства
Постпред США при ООН Никки Хейли уходит в отставку
Глава NASA: Вне Земли может существовать жизнь
Глава NASA: отношения между Россией и США в космосе великолепны
Польша пересчитает сумму репараций от Германии