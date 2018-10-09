Зорькин: В Конституции есть недостатки, но их можно исправить «точечными изменениями»

СЕГОДНЯ 19:27 2018-10-09T19:28:22+03:00

Председатель Конституционного суда подчеркнул, что заложенный в основной закон глубокий юридический смысл позволяет адаптировать его текст под меняющиеся социально-правовые реалии

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Российская конституция не лишена недостатков, но их можно исправить путем «точечных изменений». Об этом заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

«Разумеется, у нашей Конституции есть недостатки. В их числе отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов, крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточная четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры», - цитирует Зорькина «Российская газета».

Также глава КС указал на проблемы в разграничении федеральных и региональных властей. По его мнению, статья 12 основного закона противопоставляет органы местного самоуправления государственным структурам («Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти»).

«Органы местного самоуправления по своей природе являются лишь нижним, локальным звеном публичной власти в Российской Федерации», - считает Зорькин.

По его словам, все эти недостатки можно устранить путем внесения в Конституцию «точечных изменений».

«Заложенный в конституционном тексте глубокий правовой смысл позволяет адаптировать этот текст к меняющимся социально-правовым реалиям», - уверен Зорькин.