Минфин разместит 10 октября ОФЗ на 5 млрд рублей

СЕГОДНЯ 20:26 2018-10-09T20:27:11+03:00

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Министерство финансов РФ в среду, 10 октября, проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа на 5 млрд рублей с погашением в 2021 году. Об свидетельствуют данные с сайта ведомства.

За прошедший месяц Минфин четыре раза планировал нарастить государственный долг, но так и не сделал этого в полном объеме. Трижды аукционы отменялись в последний момент из-за волатильности на рынке. Наконец, 3 октября Минфин разместил лишь 74% шестилетних ОФЗ, выручив 6,9 млрд рублей.

Второй аукцион в тот же день, с размещением трехлетних облигаций, признан ведомством несостоявшимся, т. е. на рынке не нашлось ни одного человека, который захотел бы дать российскому государству в долг на три года на условиях Минфина.

Теперь Минфин разместит сокращенный объем гособлигаций «в целях мониторинга настроения участников рынка».

Согласно графику аукционов, в октябре Минфин планирует еще четыре размещения ОФЗ. Всего в четвертом квартале этого года министерство намеревалось реализовать облигации на 310 млрд рублей: из них краткосрочных бумаг на 125 млрд, среднесрочных со сроком погашения от 5 до 10 лет на 110 млрд рублей, и долгосрочных со сроком обращения более десяти лет на 75 млрд рублей.