2018-10-09T22:25:21+03:00
Общество

Половина машин «скорой» в России нуждаются в замене

Но на замену авто нет денег. Минимум потребуется 20 миллиардов рублей
Ася РОМАНЧУК
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Половина "скорых" в России нуждаются в заменеПоловина "скорых" в России нуждаются в заменеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Минздраве рассказали, что почти половина всех машин скорой помощи в России нуждается в замене. Уже после трех лет работы происходит существенный износ «скорой», а после пяти лет машину нужно менять, рекомендует фонд ОМС. В стране же более 45% всех медицинских машин служат больше нормативно срока, то есть свыше пяти лет.

Самый большой износ — 70% — у автомобилей «скорой» класса А (в них не оказывается медпомощь во время транспортировки). Среди машин класса B (основной тип) изношены 36%, а среди реанимобилей — 44%, сообщает газета «Известия».

Только треть автопарка эксплуатируется меньше трех лет – это 6,4 тысячи машин, а более пяти лет работают 8,8 тысяч авто. В категории от трех до пяти лет числятся 5,5 тысяч «скорых».

В Минздраве делятся наболевшим: в среднем одна машина без оборудования стоит 1,5 млн рублей, а с оборудованием на миллион дороже. То есть на замену изношенных автомобилей, которые старше пяти лет, требуется около 20 млрд рублей.

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