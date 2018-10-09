Половина машин «скорой» в России нуждаются в замене

СЕГОДНЯ 22:25 2018-10-09T22:25:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В Минздраве рассказали, что почти половина всех машин скорой помощи в России нуждается в замене. Уже после трех лет работы происходит существенный износ «скорой», а после пяти лет машину нужно менять, рекомендует фонд ОМС. В стране же более 45% всех медицинских машин служат больше нормативно срока, то есть свыше пяти лет.

Самый большой износ — 70% — у автомобилей «скорой» класса А (в них не оказывается медпомощь во время транспортировки). Среди машин класса B (основной тип) изношены 36%, а среди реанимобилей — 44%, сообщает газета «Известия».

Только треть автопарка эксплуатируется меньше трех лет – это 6,4 тысячи машин, а более пяти лет работают 8,8 тысяч авто. В категории от трех до пяти лет числятся 5,5 тысяч «скорых».

В Минздраве делятся наболевшим: в среднем одна машина без оборудования стоит 1,5 млн рублей, а с оборудованием на миллион дороже. То есть на замену изношенных автомобилей, которые старше пяти лет, требуется около 20 млрд рублей.