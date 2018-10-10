2018-10-10T14:12:17+03:00
Московская жизнь

К 2022 году в столице появятся 30 детсадов и 22 школы

В Москве растёт количество дошкольников и школьников
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат ХуснуллинОб этом сообщил заместитель мэра Москвы Марат ХуснуллинФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В ближайшие три года за счет бюджета в Москве построят 90 образовательных комплексов.

- В Адресную инвестиционную программу на ближайшие три года, утвержденную мэром Москвы Сергеем Собяниным, включено строительство 90 объектов образования более чем на 40 тысяч мест, - сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

Среди них - 30 детских садов почти на 8 тысяч мест, 22 школьных здания на 18,6 тысяч мест и 38 образовательных пристроек на 13,6 тысяч мест. За последние восемь лет в столице открылись более 300 школ и детских садов.

"За последние годы значительно выросла доступность образования. Почти на 50% увеличилось количество дошкольников, на четверть - количество школьников. Исчезли очереди, которые были в прежние годы, когда десятки тысяч людей не могли попасть в дошкольные учреждения", - заявлял ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд приступит к рассмотрению дела режиссера Серебренникова 17 октября
В Таиланде российский турист покончил с собой из-за зубной боли
Украина отказалась от присутствия наблюдателей СНГ на выборах президента
Россия и Андорра приступили к подготовке соглашения о взаимной отмене виз
Восемь человек погибли при наводнении на Майорке
Шойгу: маневры "Восток-2018" показали возросшую выучку войск
Роспотребнадзор временно закрыл в Москве более 60 ресторанов «Суши WOK»
Генпрокуратура Украины заподозрила Поклонскую в нарушении обычаев войны
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о сохранении льгот для пенсионеров
Лавров не исключил, что сроки работы в сирийском Идлибе могут увеличиться
В Англии игривый тюлень попытался залезть на колени к байдарочнику
Мэр Нью-Йорка подписал закон о введении третьего пола в документах
Чешское радио сообщило, что Петров и Боширов в 2014 году побывали в Чехии
В Кремле сообщили, что Путин не планирует встречаться с Нурмагомедовым
В центре Киева неизвестные украли служебную машину консула Киргизии