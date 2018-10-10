К 2022 году в столице появятся 30 детсадов и 22 школы

СЕГОДНЯ 14:12 2018-10-10T14:12:17+03:00

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В ближайшие три года за счет бюджета в Москве построят 90 образовательных комплексов.

- В Адресную инвестиционную программу на ближайшие три года, утвержденную мэром Москвы Сергеем Собяниным, включено строительство 90 объектов образования более чем на 40 тысяч мест, - сообщил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

Среди них - 30 детских садов почти на 8 тысяч мест, 22 школьных здания на 18,6 тысяч мест и 38 образовательных пристроек на 13,6 тысяч мест. За последние восемь лет в столице открылись более 300 школ и детских садов.

"За последние годы значительно выросла доступность образования. Почти на 50% увеличилось количество дошкольников, на четверть - количество школьников. Исчезли очереди, которые были в прежние годы, когда десятки тысяч людей не могли попасть в дошкольные учреждения", - заявлял ранее мэр Москвы Сергей Собянин.