2018-10-10T14:21:13+03:00
Политика

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о сохранении льгот для пенсионеров

Согласно проекту, и после повышения пенсионного возраста сохранятся федеральные льготы по земельному налогу и налогу на имущество для пенсионеров
Екатерина БОЛГОВА
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ГД приняла в первом чтении законопроект о сохранении льгот для пенсионеровГД приняла в первом чтении законопроект о сохранении льгот для пенсионеровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В среду, 10 октября, депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о сохранении льгот по имущественным налогам, который был внесен президентом России Владимиром Путиным.

Документ подразумевает, что после повышения пенсионного возраста для пенсионеров сохранятся федеральные льготы по земельному налогу и налогу на имущество.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, пенсионеры будут получать льготы "не в связи с выходом на пенсию, а при достижении текущего пенсионного возраста". Таким образом, на указанные льготы смогут рассчитывать женщины в 55 лет и мужчины в 60 лет.

Она отметила, что документ был подготовлен для создания дополнительных социальных гарантий гражданам в связи с будущим повышением пенсионного возраста, которое будет происходить поэтапно.

Напомним, ранее был принят закон о совершенствовании пенсионной системы, который, в частности, включает в себя поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет, начиная со следующего года.

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