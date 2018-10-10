2018-10-10T14:24:43+03:00
Политика

Генпрокуратура Украины заподозрила Поклонскую в нарушении обычаев войны

Речь идет о деятельности российского депутата в качестве прокуратура Крыма
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Депутат Госдумы Наталья ПоклонскаяДепутат Госдумы Наталья ПоклонскаяФото: Иван МАКЕЕВ
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Генеральная прокуратура Украины заподозрила депутата российской Государственной думы Наталью Поклонскую в нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщил глава ведомства Юрий Луценко во время выступления в Киеве в среду, 10 октября.

"Сегодня статус подозреваемой получила Наталия Поклонская, в отношение которой утром составлено и подписано сообщение о подозрении за то, что, пребывая на должности так называемого "прокурора" Республики Крым, она совершила нарушение законов и обычаев войны", - заявил генпрокурор.

По его словам, речь идет сразу о нескольких эпизодах, касающихся участия Поклонской в запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа на территории РФ и подписания обвинительного заключения в отношении зампредседателя этой организации Ахтема Чийгоза, а также еще пятерых человек.

Кроме того, в ближайшее время российскому депутату будет предъявлено подозрение в причастности к преследованию обвиняемого в терроризме украинского режиссера Олега Сенцова.

Луценко напомнил, что все перечисленное выше относится к военным преступления, за которые судят согласно уголовному кодексу, передает "Интерфакс-Украина".

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее запрещенная в РФ экстремистская организация "Правый сектор" вынесла Наталье Поклонской смертный приговор.

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