Поклонская: «Простите за неудобства, которые Вам пришлось пережить из-за возвращения Крыма в Россию»

СЕГОДНЯ 14:45 2018-07-27T16:38:00+03:00

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Скандал в Госдуме разгорелся между депутатами Оксаной Пушкиной и Натальей Поклонской. Экс-телеведущая грубо прошлась по бывшему прокурору Крыма за срыв работы ее комиссии по контролю за доходами думцев:

- О том, что на комиссию никто не пришел, я узнала из СМИ, - рассказала Пушкина журналистам. - Уверена, каждый сам принимал это решение. За что боролись, как говорится… Высокомерие и ханжество люди не прощают, они перестают уважать. Поклонская ведь давно уже игнорирует всех. «Я Крым вернула! А что ты сделал?» Примерно так, со слов коллег, она общается с теми, кто пытается поговорить с ней по существу. Вот пусть сама теперь делает выводы и решает, сможет ли руководить комиссией или нет.

Поклонская ответила на эти обвинения.

- Судя по всему, состав спикеров, недовольных моей прежней работой на посту прокурора Крыма и последующей деятельностью по защите духовно-нравственных ценностей, не меняется, - сказала «КП» Поклонская. - Я не удивляюсь тону и содержанию выступлений коллег. Это их мировосприятие и их ответственность.

Вот только насчет Крыма - зря. Понятно желание уколоть побольнее, отличиться. Как же без традиционных на все джунгли возгласов "Акелла промахнулся.." ?

Уважаемая Оксана Викторовна, простите за неудобства, которые вам пришлось пережить и которые вы, очевидно, все еще переживаете в связи с вхождением Крыма в состав России. Невольно наблюдаю за перманентным вашим раздражением в мой адрес и давно хочу у вас за это прощения попросить.

Крымский депутат напомнила, что ей на Украине вынесли смертный приговор.

- Никогда не бахвалилась ни перед кем своей работой в Крыму и никому не лезу в душу со своими переживаниями и приобретенным опытом, - поделилась Поклонская. - Оценка ему - вынесенный мне «Правым сектором» (организация запрещена в России, - ред.) смертный приговор, который они хотят исполнить в любой подходящий для этого момент, а также приговор, который вот-вот состоится, только уже государственного, украинского суда в Киеве. Думаю, там, по совокупности статей, скорее всего, будет пожизненное лишение свободы. Наверное, задушевные беседы по ТВ и танцы на льду к таким последствиям не приводят.

Давайте каждый будет заниматься своим делом, в соответствии с воспитанием, личностными качествами и совестью.

Не тратьте больше ваше драгоценное время зря, давая мне оценки и советы. Не додумывайте за меня и не приписывайте мне того, чего нет в помине.

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