Шойгу: маневры "Восток-2018" показали возросшую выучку войск

СЕГОДНЯ 14:33 2018-10-10T14:33:58+03:00

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Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что прошедшие военные учения "Восток-2018" показали возросшую полевую, летную и морскую выучку войск.

"Считаю, что поставленные цели достигнуты в полном объёме. В целом манёвры продемонстрировали возросшую полевую, лётную и морскую выучку войск", — сказал Шойгу.

Он отметил, что полученный опыт опыт будет использоваться при проведении оперативных мероприятий в новом учебном году, а также выразил благодарность личному составу "за инициативу, старание и умение принимать нестандартные решения в сложной, динамично меняющейся обстановке".

Напомним, маневры "Восток-2018" состоялись с 11 по 17 сентября с участием около 300 тысяч военных Центрального и Восточного военных округов, Тихоокеанского и Северного флотов, Воздушно-десантных войск (ВДВ), военно-транспортной авиации. В учениях приняли участие больше 1 тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 80 боевых кораблей и судов обеспечения и порядка 36 тысячи танков, бронетранспортеров.