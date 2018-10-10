2018-10-10T14:33:58+03:00
Политика

Шойгу: маневры "Восток-2018" показали возросшую выучку войск

По словам министра обороны России, поставленные цели учений достигнуты в полном объеме
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Министр обороны РФ Сергей ШойгуМинистр обороны РФ Сергей ШойгуФото: Вадим САВИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что прошедшие военные учения "Восток-2018" показали возросшую полевую, летную и морскую выучку войск.

"Считаю, что поставленные цели достигнуты в полном объёме. В целом манёвры продемонстрировали возросшую полевую, лётную и морскую выучку войск", — сказал Шойгу.

Он отметил, что полученный опыт опыт будет использоваться при проведении оперативных мероприятий в новом учебном году, а также выразил благодарность личному составу "за инициативу, старание и умение принимать нестандартные решения в сложной, динамично меняющейся обстановке".

Напомним, маневры "Восток-2018" состоялись с 11 по 17 сентября с участием около 300 тысяч военных Центрального и Восточного военных округов, Тихоокеанского и Северного флотов, Воздушно-десантных войск (ВДВ), военно-транспортной авиации. В учениях приняли участие больше 1 тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 80 боевых кораблей и судов обеспечения и порядка 36 тысячи танков, бронетранспортеров.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кокорина и Мамаева принудительно привезут в ГУ МВД для допроса
Набиуллина: повышение ставки ЦБ позволит удешевить ипотеку
Эксперт рассказал о новом оружие, которое придет на смену ПМ
Полиция Киева задержала активиста, который облил журналистку кефиром
МИД ответил на заявления Японии относительно учений на Курилах
Греция предложила США разместить в республике новые военные базы
Главный тренер сборной России заявил, что инцидент с Кокориным и Мамаевым не касается команды
Следователи назвали причину убийства следователя МВД в Подмосковье
Кудрин заявил, что усиление санкций создает риски для экономики России
Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж МКС
Суд продлил домашний арест экс-главбуху «Седьмой студии» Масляевой до 19 января
Суд приступит к рассмотрению дела режиссера Серебренникова 17 октября
В Таиланде российский турист покончил с собой из-за зубной боли
Украина отказалась от присутствия наблюдателей СНГ на выборах президента
Россия и Андорра приступили к подготовке соглашения о взаимной отмене виз
Восемь человек погибли при наводнении на Майорке
Роспотребнадзор временно закрыл в Москве более 60 ресторанов «Суши WOK»
Генпрокуратура Украины заподозрила Поклонскую в нарушении обычаев войны
Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о сохранении льгот для пенсионеров
Лавров не исключил, что сроки работы в сирийском Идлибе могут увеличиться
К 2022 году в столице появятся 30 детсадов и 22 школы
В Англии игривый тюлень попытался залезть на колени к байдарочнику
Мэр Нью-Йорка подписал закон о введении третьего пола в документах
Чешское радио сообщило, что Петров и Боширов в 2014 году побывали в Чехии
В Кремле сообщили, что Путин не планирует встречаться с Нурмагомедовым
В центре Киева неизвестные украли служебную машину консула Киргизии