Суд продлил домашний арест экс-главбуху «Седьмой студии» Масляевой до 19 января

СЕГОДНЯ 15:01 2018-10-10T15:01:04+03:00

Обвиняемая в хищении бюджетных средств не сможет покидать пределы своего места жительства еще в течение четырех месяцев

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В среду, 10 октября, Мосгорсуд продлил срок домашнего ареста бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой. Таким образом, обвиняемая в хищении бюджетных средств, выделенных Минкультом на реализацию проекта по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», не сможет покидать пределы своего места жительства еще в течение четырех месяцев - до 19 января 2019 года.

«Мосгорсуд продлил срок содержания под домашним арестом в отношении Масляевой на четыре месяца, то есть до 19 января 2019 года», - сказал представитель суда ТАСС.

Стоит отметить, что ранее Масляева дала признательные показания, в связи с чем ее уголовное дело было выделено в отдельное производство.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 23 мая режиссера Кирилла Серебренникова допросили как свидетеля по делу о хищении государственных средств. И в тот же день были задержаны главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и бывший директор Юрий Итин. А в конце августа правоохранители задержали и самого Серебренникова.