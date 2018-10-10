2018-10-10T15:23:11+03:00
Происшествия

Следователи назвали причину убийства следователя МВД в Подмосковье

Сотрудницу полиции убили в среду утром у подъезда ее дома в поселке Архангельское
Дарья ИВАШКИНА
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В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Фото: Главное следственное управление СКР по Московской областиВ настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Фото: Главное следственное управление СКР по Московской области
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В Следственном комитете России (СКР) назвали причину убийства следователя МВД в Подмосковье. Как выяснилось, сотрудницу полиции, имевшую специальное звание подполковника, убили из-за ее профессиональной деятельности.

«У следствия появились достаточные данные, свидетельствующие о том, что преступление в отношении сотрудника совершенно с целью воспрепятствования ее профессиональной деятельности, связанной с расследованием уголовных дел, находящихся в ее производстве», - говорится на сайте подмосковного главка СКР.

Также там отмечается, что в связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и части 1 статьи 222 УК РФ («незаконный оборот оружия»). «Для дальнейшего расследования уголовное дело передано в аппарат ГСУ СКР по Московской области», - уточняется в сообщении.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, убийство было совершено в среду утром, 10 октября. Сотрудницу полиции застрелили возле подъезда собственного дома в поселке Архангельское Красногорского района Подмосковья. От полученных огнестрельных ранений в шею и спину женщина скончалась. При этом преступнику удалось скрыться с места происшествия.

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