Кокорина и Мамаева принудительно привезут в ГУ МВД для допроса

СЕГОДНЯ 16:14 2018-10-10T16:15:42+03:00

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Российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева принудительно привезут в ГУ МВД для допроса. Об этом сообщил общественный деятель Павел Пятницкий.

"С высокой долей вероятности предполагаю, что после допроса в отношении Кокорина и Мамаева будет избрана мера пресечения в виде ареста. До этой минуты они могли избежать лишения свободы на период следствия", — написал Пятницкий в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, до 13:00 футболисты были явиться в отделение полиции самостоятельно.

Напомним, утром в понедельник, 8 октября, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев стали участниками драки в одном из московских кафе. В результате происшествия пострадали руководитель департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" (разработчик лимузина для первых лиц Aurus) Сергей Гайсин.

В отношении игроков было возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Однако адвокат Пака заявил, что они хотят добиться переквалификации на "Хулиганство".

Позже выяснилось, что за несколько часов до конфликта в кафе Кокорин и Мамаев избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой.

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