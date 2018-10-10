«На остальное есть программы с Малаховым»: Дзюба заявил, что в сборной не обсуждают инцидент с Кокориным и Мамаевым
Нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба заявил, что в команде не обсуждают инцидент с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.
«Есть футбол, а есть "околофутбол". Мы готовы говорить только о футболе, на всё остальное есть программы с Андреем Малаховым», - сказал Дзюба на пресс-конференции перед матчем Лиги наций.
Он отметил, что члены сборной говорят только о футболе.
«Других у нас разговоров и никаких осуждений даже внутри команды нет и не может быть», — добавил футболист.
Он также признался, что после домашнего чемпионата мира по футболу 2018 года переживает самый счастливый период в жизни. И готов вместе со сборной сделать всё, чтобы эта сказка была как можно длиннее.
Напомним, ранее стало известно, что в отношении Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Если они не являтся в столичный главк МВД, то будут объявлены в федеральный розыск.
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