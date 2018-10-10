«На остальное есть программы с Малаховым»: Дзюба заявил, что в сборной не обсуждают инцидент с Кокориным и Мамаевым

СЕГОДНЯ 16:50 2018-10-10T16:51:07+03:00

Нападающий российской сборной подчеркнул, что члены команды говорят только о футболе

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Нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба заявил, что в команде не обсуждают инцидент с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

«Есть футбол, а есть "околофутбол". Мы готовы говорить только о футболе, на всё остальное есть программы с Андреем Малаховым», - сказал Дзюба на пресс-конференции перед матчем Лиги наций.

Он отметил, что члены сборной говорят только о футболе.

«Других у нас разговоров и никаких осуждений даже внутри команды нет и не может быть», — добавил футболист.

Он также признался, что после домашнего чемпионата мира по футболу 2018 года переживает самый счастливый период в жизни. И готов вместе со сборной сделать всё, чтобы эта сказка была как можно длиннее.

Напомним, ранее стало известно, что в отношении Кокорина и Мамаева возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Если они не являтся в столичный главк МВД, то будут объявлены в федеральный розыск.