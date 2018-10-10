В Уганде девушка вышла замуж за саму себя из-за настойчивых родственников

СЕГОДНЯ 17:01 2018-10-10T17:01:39+03:00

В Уганде женщина вышла замуж за себя в местном баре Фото: Facebook

32-летней Лулу Джемима надоели бесконечные упреки в том, что она еще не завела семью

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В Уганде 32-летняя Лулу Джемима вышла замуж за саму себя. Она сделала это из-за назойливых родственников, которых сильно беспокоило отсутствие у девушки мужа и детей.

Пять лет назад Лулу уехала получать высшее образование в Австралию. В Сиднее она закончила бакалавриат, а сейчас успешно учится в Британском Оксфорде в магистратуре на факультете литературного творчества. Некоторое время она работала журналистом в Международной миграционной организации.

Однако учебные и рабочие успехи радовали родственников девушки недолго. Шло время, а Лулу все не спешила заводить семью. У нее была одна цель: получить образование и стать академиком.

- Родня спрашивала меня только о том, когда я собираюсь выйти замуж, ведь в Уганде это очень важно. На втором месте был вопрос о том, когда я заведу детей и семью. Отец сочинил свадебную речь, когда мне исполнилось 16 лет, - рассказывает Лулу.

Для того, чтобы положить конец этим разговорам, девушка решила сыграть шуточную свадьбу. Брат Лулу испек настоящий праздничный торт, а ее друг предстал в роли священника. Церемонию устроили в местном баре. Им владеет еще один приятель Лулу. На шуточной свадьбе собралось около 30 гостей, которым ранее девушка вручила торжественные приглашения.

Девушка вышла в белом свадебном платье и фате. Она объяснила всем гостям, почему рядом с ней нет жениха, и произнесла оригинальную свадебную клятву: любить себя в горе и радости, в богатстве и бедности, в болезни и здравии.

К слову, родителей девушки на свадьбе не было. О случившемся она рассказала родственникам на следующий день.

- Мама была озадачена и задета, но сказала, что даже то, что я надела свадебное платье, доказывает мою полную готовность к браку». Отец же заявил, что у него нет слов,-прокомментировала Лулу.