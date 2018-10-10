2018-10-10T17:31:31+03:00
Наука

Ученые: загрязнение воздуха провоцирует рак ротовой полости

На здоровье негативно влияют тяжелые металлы и выбросы нефтехимических производств
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ученые: загрязнение воздуха вызывает ракУченые: загрязнение воздуха вызывает ракФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Загрязнение воздуха может привести к серьезным заболеваниям, в частности, к раку ротовой полости. К такому неутешительному выводу пришли ученые из университета Чуншань в Тайчжуне. Тайваньские медики подвели итоги исследование, которое длилось много лет, и отметили, что тяжёлые металлы и выбросы нефтехимических производств становятся причиной развития злокачественных опухолей.

Наибольшее негативное влияние на организм оказывают вещества, состоящие из точно измельчённых частиц. Их воздействие сопоставимо с воздействием табака, алкоголя, вирусов и наркотиков на организм человека.

Сообщается, что в ходе исследования специалисты изучили данные почти 500 тысяч мужчин в возрасте от 40 лет и старше, которые обращались ко врачу в качестве профилактики. Специалисты изучили их привычки и проанализировали уровень загрязнения воздуха, где проживали подопытные.

По истечению четырехлетнего наблюдения раковые заболевания были зафиксированы у 1617 подопытных. На основе этого специалисты пришли к выводу, что риск образования злокачественных опухолей стремительно возрастает у людей, обитающих в районах, где содержание тонкодисперсных частиц в воздухе свыше 40,37 мкг/м3, пишет сайт argumenti.ru.

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