Турция заявила о завершении вывода тяжелого вооружения из сирийского Идлиба

СЕГОДНЯ 17:31 2018-10-10T17:33:38+03:00

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В среду, 10 октября, Минобороны Турции объявило о завершении вывода тяжелого вооружения из сирийской провинции Идлиб, на территории которой Москва и Анкара ранее договорились создать демилитаризованную зону.

«Процесс по выводу тяжелого вооружения из демилитаризованной зоны (в Идлибе) в рамках сочинского соглашения сегодня закончен», - цитирует заявление оборонного ведомства республики агентство Anadolu. При этом в министерстве подчеркнули, что в настоящее время Анкара «продолжает, не снижая усилий», принимать меры для обеспечения постоянного мира в Идлибе.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 сентября в Сочи прошли переговоры президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В частности, в ходе этой встрече лидеры двух стран договорились создать в Идлибе к 15 октября демилитаризированную зону вдоль линии контакта вооруженной оппозиции с правительственными войсками. Согласно достигнутым главами государств договоренностям, к 10 октября из сирийской провинции нужно было вывести тяжелое вооружение всех оппозиционных группировок.