Путин и Эрдоган отменили войну в Идлибе

СЕГОДНЯ 20:03 2018-09-17T20:15:27+03:00

Путин и Эрдоган нашли устраивающий обе стороны шаг в ситуации, которая казалось практически безвыходной Фото: REUTERS

Президенты России и Турции за четыре часа нашли выход из безвыходной ситуации [видео]

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- Мы с вами встречаемся регулярно, но в России вы были ровно год назад, - приветствовал в сочинской резиденции «Бочаров ручей» президента Турции Владимир Путин.

Под словом регулярно скрывалось «10 дней», именно столько прошло с последнего разговора Путина и Эрдогана в Тегеране. Но проблема Идлиба и военной операции против скопившихся там террористов стоит настолько остро, что приходится встречаться и разговаривать вновь и вновь.

Расклад сил с момента окончания «последней серии» не изменился. Россия, Иран и Сирия выступают за военную операцию, Турция выдвигает все новые и новые причины, по которым торопиться не надо.

- Вопросов очень много, причём есть и сложные вопросы, - признал Путин. - Очень рад вас видеть для того, чтобы не только обменяться мнениями по всему этому комплексу вопросов, но и поискать решения там, где их пока нет.

Путин и Эрдоган отменили войну в ИдлибеФото: REUTERS

- Думаю, что не только регион, но и весь мир устремил взгляды на нашу сегодняшнюю встречу, - поднял градус диалога Эрдоган. - Заявление, с которым мы выступим здесь после встречи в Сочи, считаю, будет новой надеждой для региона.

Правда, заявлений пришлось ждать долго — разговор двух президентов шел больше четырех часов.

Первыми в зале появились делегации, за ними пришли Сергей Лавров и Сергей Шойгу, причем министр обороны, посидев немного, встал и вышел, вернувшись с красной папкой в руках. Как выяснилось чуть позже — чуть не забыл ключевой документ вечера.

- На состоявшейся встрече мы рассмотрели подробно эту ситуацию и пришли к выводу, решили создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками к 15 октября текущего года демилитаризованную зону глубиной 15-20 километров, - объявил о сенсации Владимир Путин. - К 10 октября, по предложению президента Турции, осуществить вывод из этой демилитаризованной зоны тяжелого вооружения - танков, реактивных систем залпового огня, всех оппозиционных группировок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/669247" frameborder="0"></iframe> Встреча Путина и Эрдогана в Сочи.Президенты России и Турции намерены обсудить взаимное сотрудничество между нашими странами, а также сирийский вопрос

Контролировать эту зону будут совместно российская и турецкая военные полиции.

- По нашему общему мнению, практическая реализация запланированных шагов даст дополнительный импульс процессу политического урегулирования сирийского конфликта, позволит активизировать работу на Женевской платформе и будет способствовать возвращению мира на сирийскую землю, - продолжил Путин. - В целом данный подход поддерживается руководством Сирии. В ближайшее время мы проведем с сирийским руководством дополнительные консультации.

Таким образом получилось, что за эти часы Путин и Эрдоган нашли устраивающий обе стороны шаг в ситуации, которая казалось практически безвыходной. Теперь не обязательно штурмовать вооруженных до зубов боевиков всех мастей в гуще мирных жителей, а можно, огородив остальную Сирию, мирно вести переговоры, убеждать и разоружать.

Сергей Шойгу и его коллега-министр национальной обороны Турции обменялись подписанными вариантами «Меморандума о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб в Сирии». Вот это и была та самая красная папка!

Едва Путин и Эрдоган вышли из зала, журналисты бросились к Сергею Шойгу с главным вопросом дня — получается, что военной операции в Идлибе теперь можно избежать? И бомбить никого не будут, и провокации «Белых касок» теряют смысль? Министр обороны это подтвердил.

- В ближайшие часы мы согласуем с Дамаском все позиции, которые изложены в этом документе, - заявил Шойгу.

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