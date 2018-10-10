В Москве появятся «удобные переходы» для пешеходов

СЕГОДНЯ 17:50 2018-10-10T17:50:05+03:00

Пока это пилотный проект, но если он будет успешным, то его распространят на самых загруженных участках

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В Москве испытают систему «удобные переходы». Это значит, что на самых загруженных пешеходных переходах столицы появятся новые светофоры. Пока определены четыре участка, где заработает новика.

Это Шмитовский проезд — улица 1905 года; Волков переулок — улица Красная Пресня; Старая Басманная улица — Токмаков переулок.

Здесь будет действовать совмещенная схема перехода — одновременное движение пешеходов и транспорта, осуществляющего поворот направо. Автомобилисты будут обязаны пропускать пешеходов, а зеленый сигнал для людей будет загораться на несколько секунд раньше, чем для машин.

Такие светофоры будут помечены специальным знаком, на нем будут загораться белые секции-подсказки с изображением человечка и стрелки. Здесь же появятся крупные информационные таблички, напоминающие водителям пропустить пешеходов.

В ЦОДД отметили, что такая система сократит ожидание пешеходов в часы пик. На Шмитовском проезде ждать светофор нужно будет 11 секунд, вместо 45 и 32-вместо 56, на примыкании Токмакова переулка к Старой Басманной — 15 секунд вместо 32, а на Т-образном перекрестке Волкова переулка и Красной Пресни — 5 секунд вместо 55, сообщает газета «Известия».