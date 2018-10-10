2018-10-10T17:51:46+03:00
Политика

МИД РФ прорабатывает возможность встречи Лаврова и Болтона в Москве

В российском дипведомстве заявили, что открыты к контактам
Дарья ИВАШКИНА
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Советник президента США по нацбезопасности Джон БолтонСоветник президента США по нацбезопасности Джон БолтонФото: REUTERS
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В среду, 10 октября, в МИД РФ заявили о том, что в настоящее время прорабатывают возможность встречи министра иностранных дел нашей страны Сергея Лаврова и помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Как уточнила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, переговоры могут состояться в случае, если советник американского лидера прилетит в Москву.

«Если такой визит состоится, то министерство иностранных дел тоже открыто к контактам. Могу сказать, что возможность встречи господина Болтона с министром Лавровым прорабатывается», - приводит слова Захаровой ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в августе с Болтоном встречался секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев. Переговоры прошли в Женеве. В частности, тогда Патрушев пригласил американского коллегу провести следующую встречу в Москве. А чуть позже появилась информация о том, что помощник президента США по нацбезопасности собирается в российскую столицу во второй половине октября.

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