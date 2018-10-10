2018-10-10T18:27:44+03:00
Политика

"Нафтогаз" сообщил, что удержал с "Газпрома" девять миллионов долларов

В начале марта Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования украинской компании к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов
Екатерина БОЛГОВА
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"Нафтогаз" удержал с "Газпрома" девять миллионов долларов"Нафтогаз" удержал с "Газпрома" девять миллионов долларовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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"Нафтогаз Украины" заявил, что удержал девять миллионов долларов переплаты "Газпрома" за транзит газа в счет долга по решению арбитража Стокгольма.

В украинской компании отметили, что 22 декабря прошлого года Стокгольмский арбитраж снизил стоимость газа по контракту на поставку на Украину, что автоматически привело к снижению ставки стоимости стоимости транзита, предоставляемых "Нафтогазом".

"Последовательно отказываясь выполнять решение Стокгольмского арбитража, "Газпром" в 2018 году продолжает платить за транзит большую цену, чем выставляет "Нафтогаз", — сообщили в украинской компании.

Отмечается, что размер начисленной пени составляет уже более ста миллионов долларов, передает РИА Новости.

Напомним, в начале марта 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 миллиарда долларов. В результате российская компания должна выплатить 2,56 миллиарда. Всего "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" 17 миллиардов долларов. "Газпром" обжаловал решение, а также объявил о расторжении контрактов.

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