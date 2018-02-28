28 Февр. 23:14 2018-02-28T23:14:17+03:00

«Нафтогаз» объявил о победе в тяжбе с «Газпромом» в Cтокгольмском арбитраже Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Стокгольмский арбитраж обязал ПАО «Газпром» выплатить НАК «Нафтогаз Украины» 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Об этом сообщили в пресс-службе украинской компании.

«По решению Стокгольмского арбитража «Нафтогаз» добился компенсации в сумме $4,63 млрд за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита», - говорится в сообщении «Нафтогаза».

Таким образом, по итогам двух арбитражных производств «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов.

Также в украинской компании отметили, что суд отклонил требования «Газпрома» по штрафам за незаконно отобранные «Нафтогазом» объемы транзитного газа.

Напомним, действующий контракт на транзит между «Газпромом» и «Нафтогазом» был заключен в 2009 году и истекает 31 декабря 2019 года. Согласно документу, российский холдинг должен прокачивать не менее 110 млрд кубометров транзитного газа по территории Украины, однако каких-либо штрафов за меньшие объемы не предусмотрено.

Тяжба «Нафтогаза» с «Газпромом» в Стокгольмском суде длится с 2014 года, когда компании подали обоюдные иски друг к другу. Украина требовала ретроактивного изменения цены на топливо, взыскания переплаты за газ и отмены условия «бери и плати», рассчитывая получить около 16 млрд долларов. Среди претензий российской стороны — получение задолженности за уже поставленный газ, компенсация за невыбранный с 2012 года объем и пени за просрочку оплаты, всего более 37 млрд долларов.

В итоге суд удовлетворил требования компаний лишь частично. Ожидается, что «Газпром» обжалует решение арбитража.