2018-10-11T09:43:02+03:00
Происшествия

В США пассажирский самолет вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя

На борту лайнера Airbus A320 авиакомпании United Airlines находилось 84 человека, никто не пострадал
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пассажирский самолет авиакомпании United Airlines экстренно вернулся в аэропорт вылета с отказавшим двигателемПассажирский самолет авиакомпании United Airlines экстренно вернулся в аэропорт вылета с отказавшим двигателемФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лайнер Airbus A320, на борту которого находилось 79 пассажиров и пять членов экипажа, совершил экстренную посадку во Флориде из-за отказа двигателя, сообщает телеканал Fox News.

Инциден произошел в среду. Самолет авиакомпании United Airlines вылетел из Форт-Майерса (штат Флорида) в Ньюарк (штат Нью-Джерси), но буквально через несколько минут по невыясненным пока причинам один из двигателей воздушного судна перестал работать. Командир экипажа принял решение возвращаться в Форт-Майерс.

К счастью, лайнер благополучно приземлился, никто не пострадал.

«Рейс United Airlines 2397 из Форт-Майерса в Ньюарк безопасно вернулся в аэропорт вылета из-за механической неполадки», - так прокомментировал произошедшее представитель United Airlines.

В авиакомпании заверили, что они отправят всех пассажиров к месту назначения другим рейсом, и извинились за причиненные неудобства.

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