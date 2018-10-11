В Москве покажут возвращенные предметы культуры и искусства Сирии

СЕГОДНЯ 11:36 2018-10-11T11:36:31+03:00

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На выставке в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина могут показать предметы культуры и искусства, возвращенные властям Сирии после похищения боевиками. Об этом сообщил куратор открывшейся в сирийской столице экспозиции "Возвращенные сокровища Сирии", руководящий отделом классического периода Национального музея страны Касем аль-Мухаммед.

Выставка открылась в Доме культуры и искусств им. Асада в Дамаске 3 октября. В экспозиции представлено около 500 различных артефактов, среди которых орудия труда, оружие, посуда, украшения, монеты, скульптуры и другие ценности, которые террористы планировали продать за границу.

"Перед сирийской армией поставлена задача находить подобные экспонаты, украденные боевиками из схронов, и возвращать их нам, музейным работникам. Когда у нас накопилось большое число подобных находок, мы посчитали необходимым продемонстрировать их публике", - сказал аль-Мухаммед, передает ТАСС.