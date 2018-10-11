После аварии "Союза" "Роскосмос" полчаса молчал

СЕГОДНЯ 13:31 2018-10-11T13:32:08+03:00

"Экипаж корабля жив и вышел на связь!" - позже сообщили в космическом агентстве

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Перед тем, как произошла авария при пуске космического корабля "Союза МС-10", "Роскосмос" опубликовал на своей странице Twitter пост про успешных ход запуска.

Скрины удаленных твитов уже оказались в сети.

Скрины удаленных твитов

При обнаружении сбоя российское космическое агентство удалило сообщения об успешной отстыковке.

12:23 - первое сообщение в твиттере

Первое сообщение о случившемся появилось в твиттере "Роскосмоса" в 12:23, спустя полчаса после аварии, когда экипаж уже вышел на связь.

"Во время запуска корабля #СоюзМС10 произошла нештатная ситуация. Сработала система аварийного спасения, корабль совершил посадку в Казахстане по трассе полета. Экипаж корабля жив и вышел на связь! Спасатели уже выдвинулись на поиски и эвакуацию Алексея Овчинина и Ника Хейга." - твитнул "Роскосмос" впоследствии.