После аварии "Союза" "Роскосмос" полчаса молчал
Перед тем, как произошла авария при пуске космического корабля "Союза МС-10", "Роскосмос" опубликовал на своей странице Twitter пост про успешных ход запуска.
Скрины удаленных твитов уже оказались в сети.
Скрины удаленных твитов
При обнаружении сбоя российское космическое агентство удалило сообщения об успешной отстыковке.
12:23 - первое сообщение в твиттере
Первое сообщение о случившемся появилось в твиттере "Роскосмоса" в 12:23, спустя полчаса после аварии, когда экипаж уже вышел на связь.
"Во время запуска корабля #СоюзМС10 произошла нештатная ситуация. Сработала система аварийного спасения, корабль совершил посадку в Казахстане по трассе полета. Экипаж корабля жив и вышел на связь! Спасатели уже выдвинулись на поиски и эвакуацию Алексея Овчинина и Ника Хейга." - твитнул "Роскосмос" впоследствии.
Союз -МС 10 выполняет аварийную посадку.