2018-10-11T13:32:08+03:00
Наука

После аварии "Союза" "Роскосмос" полчаса молчал

"Экипаж корабля жив и вышел на связь!" - позже сообщили в космическом агентстве
Сакина НУРИЕВА
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При старте ракеты «Союз-ФГ» к МКС произошла авария носителяПри старте ракеты «Союз-ФГ» к МКС произошла авария носителяФото: REUTERS
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Перед тем, как произошла авария при пуске космического корабля "Союза МС-10", "Роскосмос" опубликовал на своей странице Twitter пост про успешных ход запуска.

Скрины удаленных твитов уже оказались в сети.

Скрины удаленных твитов

Скрины удаленных твитов

При обнаружении сбоя российское космическое агентство удалило сообщения об успешной отстыковке.

12:23 - первое сообщение в твиттере

12:23 - первое сообщение в твиттере

Первое сообщение о случившемся появилось в твиттере "Роскосмоса" в 12:23, спустя полчаса после аварии, когда экипаж уже вышел на связь.

"Во время запуска корабля #СоюзМС10 произошла нештатная ситуация. Сработала система аварийного спасения, корабль совершил посадку в Казахстане по трассе полета. Экипаж корабля жив и вышел на связь! Спасатели уже выдвинулись на поиски и эвакуацию Алексея Овчинина и Ника Хейга." - твитнул "Роскосмос" впоследствии.

Союз -МС 10 выполняет аварийную посадку.

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