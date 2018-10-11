2018-10-11T13:36:54+03:00
Экономика

Зарплаты в регионах растут быстрее, чем в Москве и Петербурге

Хотя правильнее будет сказать, что они догоняют уровень столиц
Вера КОН
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Больше всего за третий квартал 2018 года выросли зарплаты трудящихся в отрасли электроники (5,3%)Больше всего за третий квартал 2018 года выросли зарплаты трудящихся в отрасли электроники (5,3%)Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Оказывается, зарплаты в России растут. По крайней мере, так говорит статистика. При этом темпы в регионах опережают столичные. Так, в Дальневосточном округе совокупный доход трудящихся вырос на 8% (до 55 485 рублей). В Сибирском - на 7% (до 45 013), в Северо-Кавказском и Центральном - на 6% (до 41 487 и 49 500 соответственно). В то же время в Москве зарплаты выросли всего на 1% (82 027), а в Петербурге и вовсе снизились на 1% (59 850). Это данные исследования HeadHunter по итогам третьего квартала 2018 года.

- Рост зарплат зафиксирован во многих профобластях и составил в среднем 2-3%, - говорит Наталья Данина, директор департамента аналитических бизнес-решений. - При небольшом росте зарплат в регионах, Москва и Санкт-Петербург показывают околонулевую динамику. Такой тренд сохраняется ещё с прошлого квартала и обусловлен тем, что Москва и Санкт-Петербург раньше вышли из кризиса и уже находятся на плато, в то время как регионы только сейчас догоняют.

За отчётный период (напомним, речь о третьем квартале текущего года) больше всего зарплаты выросли у тех, кто трудится в отрасли электроники - на 5,3% (до 85 756 рублей), товаров народного потребления - на 4,6% (62 717) и недвижимости - на 3,5% (85 609). А вот у финансистов доходы снизились, в среднем, на 1,5% (до 70 564).

Если же рассматривать топ зарплат по областям, то традиционно лидируют разработчики ПО. Они лучше всех зарабатывают и в Москве (131 739 рублей), и в регионах (85 872).

Исследование проведено на основе данных от примерно 1400 российских работодателей.

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