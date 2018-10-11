2018-10-11T14:10:51+03:00
Экономика

Исполнительный директор "Мегафона" может стать гендиректором компании

Совет директоров компании рекомендовал акционерам утвердить кандидатуру Геворка Вермишяна
Екатерина БОЛГОВА
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Исполнительный директор "Мегафона" Геворк Вермишян. Фото: Сергей Мальгавко/ТАССИсполнительный директор "Мегафона" Геворк Вермишян. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Исполнительный директор "Мегафона" Геворк Вермишян может стать гендиректором компании. На заседании совета директоров 10 октября было рекомендовано акционерам утвердить кандидатуру Вермишяна на этот пост.

Отмечается, что до срока истечения контракта решил покинуть эту должность Сергей Солдатенков. Трехлетний договор гендиректора "Мегафона" истекает в начале следующего года.

"Современный рынок требует непрерывного развития и нового управленческого мышления, а у любого серьезного бизнеса должен существовать план преемственности в руководстве. Я считаю, нам удалось реализовать его стратегически верно", - заявил Солдатенков.

Кандидатура Вермишяна на пост гендиректора будет обсуждаться на ссобрании акционеров 13 ноября, передает ТАСС.

Ранее Солдатенков заявлял, что считает Вермишяна своим возможным преемником.

В 1994-1999 годы Солдатенков возглавлял "Дельта Телеком". В 1997 году он вошел в состав совета директоров "Северо-Западный GSM", который в 2002 году поменял название на "Мегафон".

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