2018-10-11T14:30:24+03:00
Наука

Роскосмос подписал контракт на полет первого космонавта из ОАЭ

По словам главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, старт состоится 5 апреля 2019 года
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Глава "Роскосмоса" Дмитрий РогозинГлава "Роскосмоса" Дмитрий РогозинФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Госкорпорация «Роскосмос» подписала контракт с Объединенными Арабскими Эмиратами на полет на космическом корабле "Союз МС-09" на МКС космонавта из этой страны. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"На Байконуре с руководством космического центра ОАЭ подписали контракт на подготовку и организацию полёта на МКС первого эмиратского космонавта", — написал Рогозин в микроблоге в Twitter.

По его словам, старт состоится 5 апреля 2019 года. Напомним, ранее стало известно, что два представителя ОАЭ - Газаа аль-Мансури и Султан аль-Нияди — прошли отбор и начали подготовке к полету на МКС.

Подготовка будущих космонавтов ведется в Звездном городке. Пока неизвестно, кто из них войдет в основной экипаж, а кто — в дублирующий.

Планируется, что эмиратский космонавт отправится в космос вместе с россиянином Олегом Скрипочкой и американкой Кристиной Кук, а пробудет на МКС до 16 апреля. Он должен был вернуться с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом. Однако на старте космического корабля с этим экипажем произошла авария. Овчинин и Хейг приземлились в Казахстане.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Во ФСИН рассказали, что реабилитация Сенцова займет около трех недель
По итогам проверок всего два процента проб молока на Ямале признаны фальсификатом
ТАСС: Состояние членов экипажа аварийного корабля «Союз» «не вполне хорошее»
Член космической Академии назвал возможные причины аварии "Союза"
Футбольный клуб "Монако", за который играет Александр Головин, уволил главного тренера
В Кремле опровергли подготовку встречи Путина и Трампа в Хельсинки
Названы возможные причины аварии ракеты носителя Союз МС-10
Исполнительный директор "Мегафона" может стать гендиректором компании
Стали известны города, аэропортам которых присвоят имена великих россиян
В Кремле выступили против шагов, ведущих к расколу в православном мире
Кокорин отрицает употребление наркотиков и крепких спиртных напитков
После аварии "Союза" "Роскосмос" полчаса молчал
Адвокат Кокорина заявил, что чиновник спровоцировал футболиста на драку
Рогозин рассказал о расследовании ЧП с "Союзом"
Зарплаты в регионах растут быстрее, чем в Москве и Петербурге
Путину передадут всю необходимую информацию по инциденту с "Союзом"
Эксперты рассказали о самом безопасном смартфоне в мире
Экипаж корабля "Союз МС-10" совершил посадку в Казахстане
В Сирии идет процесс возвращения культурных ценностей в музей
Израиль по ошибке выпустил ракету на границе с сектором Газа
В США представили план по сокращению поставок в ЕС российского газа
На Шри-Ланке из-за сильных ливней погибли 12 человек
На старте ракеты "Союз" к МКС произошла авария носителя
"Через полгода их не будет": Азаров предрек скорую смену власти на Украине
В Москве покажут возвращенные предметы культуры и искусства Сирии
Родные Марии Бутиной не могут навестить ее из-за нехватки средств
Безработный москвич лишился машины за семь миллионов