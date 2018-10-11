Роскосмос подписал контракт на полет первого космонавта из ОАЭ

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-11T14:30:24+03:00

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Госкорпорация «Роскосмос» подписала контракт с Объединенными Арабскими Эмиратами на полет на космическом корабле "Союз МС-09" на МКС космонавта из этой страны. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"На Байконуре с руководством космического центра ОАЭ подписали контракт на подготовку и организацию полёта на МКС первого эмиратского космонавта", — написал Рогозин в микроблоге в Twitter.

По его словам, старт состоится 5 апреля 2019 года. Напомним, ранее стало известно, что два представителя ОАЭ - Газаа аль-Мансури и Султан аль-Нияди — прошли отбор и начали подготовке к полету на МКС.

Подготовка будущих космонавтов ведется в Звездном городке. Пока неизвестно, кто из них войдет в основной экипаж, а кто — в дублирующий.

Планируется, что эмиратский космонавт отправится в космос вместе с россиянином Олегом Скрипочкой и американкой Кристиной Кук, а пробудет на МКС до 16 апреля. Он должен был вернуться с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американцем Ником Хейгом. Однако на старте космического корабля с этим экипажем произошла авария. Овчинин и Хейг приземлились в Казахстане.