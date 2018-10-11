Такой аварии в истории нашей космонавтики еще не было: «Союз МС-10» не долетел до МКС

СЕГОДНЯ 12:40 2018-10-11T13:53:00+03:00

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«Союз» - самая надежная ракета в мире. «Союз ФГ» - современная ее модификация, летающая с 2001 года, еще ни разу не подводила. Поэтому пока сказать, что именно произошло во время выведения, когда работали двигатели второй ступени, сложно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/672888" frameborder="0"></iframe> Союз -МС 10 выполняет аварийную посадку.

Но факт в том, что, в отличие от американских средств выведения, которые не гарантировали безопасность членов экипажа шаттлов во время выведения на орбиту, наша система продумана так, чтобы сохранить жизнь космонавтов на любом этапе полета. Что и произошло. Спускаемый аппарат отделился от взорвавшейся ракеты и по баллистической траектории вернулся на Землю.

Экипаж Союза приземлился в Казахстане после аварии .При запуске Союза МС-10 аварийно отключились двигатели второй ступени. На МКС должны были отправиться россиянин Алексей Овчинин и американец Тайлер Хей

Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавта NASA Ник Хейг, испытав перегрузки в районе 10-12 G, вернулись на землю.

Что случилось, будет разбирать комиссия.

Спускаемый аппарат отделился от взорвавшейся ракеты и по баллистической траектории вернулся на ЗемлюФото: REUTERS

Я же напомню, что, начиная с 1983 года у нас не случалось аварий во время пилотируемых пусков. В том году 26 сентября ракета взорвалась на старте. Пускающий генерал Шумилин успел нажать кнопку и включить систему аварийного спасения. Капсула с экипажем за несколько секунд до обрушения ракеты взмыла в воздух. Космонавты Геннадий Стрекалов и Владимир Титов остались живы и потом еще слетали в космос.

Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавта NASA Ник ХейгФото: REUTERS

И 5 апреля 1975 года произошел сбой в работе бортовых систем третьей ступени ракеты. Экипаж корабля «Союз-18А», опять же приземлившись по баллистической траектории, попал в горы Алтая. Космонавты Василий Лазарев и Олег Макаров остались живы. Хотя и подмерзли, оказавшись в снегу на довольно большой высоте.

Новый экипаж МКС отправляется в космос.С Байконура стартует ракета Союз-ФГ . На МКС отправляется Россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Место третьего экипажа займет контейнер с грузом

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При запуске «Союза МС-10» аварийно отключились двигатели второй ступени

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