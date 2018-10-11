2018-10-11T14:43:58+03:00
Общество

По итогам проверок всего два процента проб молока на Ямале признаны фальсификатом

Власти ЯНАО запустили «горячую линию» для населения по качеству молочной продукции
Ирина СУХАНОВА
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Только два процента проб молока в ЯНАО в 2018 году признаны фальсификатом. За 9 месяцев Роспотребнадзор провёл на Ямале около трех тысяч исследований молочной продукции. Чтобы быть уверенными в качестве молока, власти ЯНАО запустили для населения «горячую линию».

Поводом для беспокойства руководства округа послужили расхождения в данных исследования молочной продукции лабораторий Россельхознадзора и Роспотребнадзора. По словам вице-губернатора ЯНАО Ирины Соколовой, молоко в учреждения бюджетной сферы закупается на основе конкурсных заявок, при выборе которых одним из решающих факторов является цена.

- В таких условиях учреждения не защищены на 100% от некачественных товаров, - говорит Ирина Соколова. - Мы не хотим сомневаться в качестве продуктов, которые едят дети.

По словам вице-губернатора, в округе усилен контроль закупок продовольствия для бюджентых учреждений. В учреждениях, пробы которых Россельхознадзор подверг сомнению, будут проведены внеплановые проверки.

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