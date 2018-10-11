Следствие просит арестовать вице-президента ОАК Герасимова

СЕГОДНЯ 15:42 2018-10-11T15:43:07+03:00

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В четверг, 11 октября, Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об аресте вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергея Герасимова.

"В суд поступило ходатайство следственных органов об аресте Герасимова на срок до 9 декабря, заседание назначено на четверг на 15:00 мск", - сказал собеседник агентства.

Герасимова обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в ОАК этот вопрос не комментируют, передает ТАСС.

Напомним, с января 2015 года Герасимов занимал должность советника президента ОАК по взаимодействию с госорганами. В октябре того же года он был назначен на пост вице-президента ОАК по государственной авиации. В его функции входила координация взаимодействия с госорганами по вопросам авиации специального назначения, включая поставки, контроль за выполнением в ОАК работ по ее разработке, производству, ремонту, а также обеспечение специальных рейсов. Имеет ведомственные и государственные награды.