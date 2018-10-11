Матвиенко: Россия к январю определится с позицией по Совету Европы
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что к январю 2019 года Россия определится с позицией по участию в Совете Европы. По ее словам, это будет зависеть от того, какие подвижки могут быть в отношении российской делегации в ПАСЕ.
"Россия окончательно определится с решением о дальнейшем участии в Совете Европы до января", — сказала Матвиенко журналистам.
Она отметила, что вопрос подачи заявки на январской сессии ПАСЕ будет решен на фоне обстановки вокруг делегации России в ПАСЕ.
"Либо мы подаем заявку ПАСЕ, либо нет", — добавила спикер, передает ТАСС.
Напомним, накануне генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что с июня 2019 года могут быть приостановлены права России на представительство в уставных органах СЕ - Комитете министров и Парламентской ассамблее. По его словам, это может быть сделано в связи с неуплатой российской делегацией членских взносов.