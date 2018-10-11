Матвиенко: Россия к январю определится с позицией по Совету Европы

СЕГОДНЯ 18:02 2018-10-11T18:02:03+03:00

По словам спикера Совфеда, это будет зависеть от того, какие подвижки могут быть в отношении делегации РФ в ПАСЕ

Изменить размер текста: A A

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что к январю 2019 года Россия определится с позицией по участию в Совете Европы. По ее словам, это будет зависеть от того, какие подвижки могут быть в отношении российской делегации в ПАСЕ.

"Россия окончательно определится с решением о дальнейшем участии в Совете Европы до января", — сказала Матвиенко журналистам.

Она отметила, что вопрос подачи заявки на январской сессии ПАСЕ будет решен на фоне обстановки вокруг делегации России в ПАСЕ.

"Либо мы подаем заявку ПАСЕ, либо нет", — добавила спикер, передает ТАСС.

Напомним, накануне генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что с июня 2019 года могут быть приостановлены права России на представительство в уставных органах СЕ - Комитете министров и Парламентской ассамблее. По его словам, это может быть сделано в связи с неуплатой российской делегацией членских взносов.