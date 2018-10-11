2018-10-11T18:02:03+03:00
Политика

Матвиенко: Россия к январю определится с позицией по Совету Европы

По словам спикера Совфеда, это будет зависеть от того, какие подвижки могут быть в отношении делегации РФ в ПАСЕ
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Спикер Совета Федерации Валентина МатвиенкоСпикер Совета Федерации Валентина МатвиенкоФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что к январю 2019 года Россия определится с позицией по участию в Совете Европы. По ее словам, это будет зависеть от того, какие подвижки могут быть в отношении российской делегации в ПАСЕ.

"Россия окончательно определится с решением о дальнейшем участии в Совете Европы до января", — сказала Матвиенко журналистам.

Она отметила, что вопрос подачи заявки на январской сессии ПАСЕ будет решен на фоне обстановки вокруг делегации России в ПАСЕ.

"Либо мы подаем заявку ПАСЕ, либо нет", — добавила спикер, передает ТАСС.

Напомним, накануне генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что с июня 2019 года могут быть приостановлены права России на представительство в уставных органах СЕ - Комитете министров и Парламентской ассамблее. По его словам, это может быть сделано в связи с неуплатой российской делегацией членских взносов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В профсоюзе рассказали о перспективах «Краснодара» получить 30 млн с Мамаева
Росстат зафиксировал рост средних розничных цен на бензин за первую неделю октября
Автофургон насмерть сбил пешехода в Подмосковье
В полиции подтвердили, что попросят суд арестовать братьев Кокориных и Мамаева
«Хоть за черта лысого, но не за Порошенко»: социолог о выборах на Украине
Подозреваемый в изнасиловании и убийстве болгарской журналистки признал вину
В Польше арестовали туриста, оставившего надпись на стене Освенцема
Экипаж МКС меняет планы в связи аварией ракеты-носителя "Союз-ФГ"
Следственный комитет квалифицировал крушение "Союза" по статье "Нарушение правил безопасности"
Собственников квартир в России могут заставить платить за долги соседей
Испанское правительство объявит Майорку "зоной бедствия" из-за наводнения
Умер вице-президент РАХ Анатолий Левитин