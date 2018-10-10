2018-10-10T22:48:22+03:00
В мире

Генсек Совета Европы пригрозил России исключением

Как считает Турбьерн Ягланд, Москва должна возобновить выплату взносов в бюджет организации
Дарья ИВАШКИНА
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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн ЯгландГенеральный секретарь Совета Европы Турбьерн ЯгландФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд пригрозил России исключением. По его словам, Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) может прекратить участие РФ в работе Парламентской ассамблеи и самого КМСЕ в случае, если Москва не возобновит выплату взносов в бюджет организации до июня 2019 года.

Дело в том, что в середине следующего года истечет двухлетний срок с момента последней выплаты, а значит, у СЕ появятся основания для санкций.

«Абсолютно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы. Нельзя быть наполовину членом, наполовину нет, это было бы катастрофой для всей конвенции», - приводят слова Ягланда украинские СМИ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в 2014 году нашу страну лишили права голоса в ПАСЕ, а также запретили нашим парламентариям участвовать в работе руководящих органов Парламентской ассамблеи Совета Европы. В ответ РФ приостановила участие в деятельности ассамблеи. А в июне 2017 года Москва заблокировала треть своего взноса в СЕ, предназначенного для финансирования ПАСЕ.

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