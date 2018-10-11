2018-10-11T21:27:11+03:00
Политика

Порошенко утвердил приветствие «Слава Украине»

Теперь воинское приветствие звучит так: «Слава Украине -Героям слава»*, а обращаться друг к другу военные будут не иначе, как «пан», вместо советского «товарищ»
Ася РОМАНЧУК
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Порошенко утвердил приветствие «Слава Украине»Порошенко утвердил приветствие «Слава Украине»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В армии Украины теперь официально новое воинское приветствие. Президент Петр Порошенко подписал закон о замене воинского приветствия на лозунг «Слава Украине – Героям слава».

Обращаться друг к другу военные тоже будут по-другому. Вместо советского «товарищ» на украинский манер «пан».

- Обращение «пан» должно как-то в корне изменить армию? Например, будут меньше воровать, станут лучше воевать и приносить пользу государству. Если бы это было так просто, то Украина бы вернулась к цивилизации, на нормальную стадию развития государства. А нацистские приветствия до добра не доводят, - комментирует ФАН главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко.

Ситуация с новым приветствием может довести массовых увольнений из армии, уверен эксперт. Это покажет, что «зомбировано далеко не все население и за него можно побороться».

«Слава Украине — Героям слава» — лозунг запрещенной в России «Украинской повстанческой армии» (ОУН УПА1 — запрещенная в России организация).

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