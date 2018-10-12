США приветствуют продление Киевом особого статуса Донбасса
Администрация США приветствует решение властей Украины продлить статус особого режима Донбасса до 31 декабря 2019 года. Такое заявление сделала официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.
«Соединенные Штаты поздравляют парламент Украины и украинских лидеров с продлением закона об особом статусе контролируемых Россией районов на востоке Украины», - передает ее слова пресс-служба внешнеполитического ведомства США.
По мнению Науэрт, это решение «демонстрирует сохранение Украиной приверженности мирному разрешению конфликта и выполнению минских соглашений». При этом она обвинила Россию в невыполнении договоренностей , достигнутых на переговорах в столице Белоруссии, передает ТАСС.
«Мы призываем Россию стремиться к установлению мира вместе с Украиной. Москве следует установить режим полного и всеобъемлющего прекращения огня», - отмечает также Науэрт.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что 4 октября президент Украины Петр Порошенко продлил действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2019 года.
Как утверждается в пояснительной записке, реализация подписанного главой незалежной документа «будет способствовать созданию необходимых условий для продолжения процесса мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».
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