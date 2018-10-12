США приветствуют продление Киевом особого статуса Донбасса

СЕГОДНЯ 02:46 2018-10-12T02:49:03+03:00

Власти Украины продлили действие закона до 31 декабря 2019 года

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Администрация США приветствует решение властей Украины продлить статус особого режима Донбасса до 31 декабря 2019 года. Такое заявление сделала официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

«Соединенные Штаты поздравляют парламент Украины и украинских лидеров с продлением закона об особом статусе контролируемых Россией районов на востоке Украины», - передает ее слова пресс-служба внешнеполитического ведомства США.

По мнению Науэрт, это решение «демонстрирует сохранение Украиной приверженности мирному разрешению конфликта и выполнению минских соглашений». При этом она обвинила Россию в невыполнении договоренностей , достигнутых на переговорах в столице Белоруссии, передает ТАСС.

«Мы призываем Россию стремиться к установлению мира вместе с Украиной. Москве следует установить режим полного и всеобъемлющего прекращения огня», - отмечает также Науэрт.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 4 октября президент Украины Петр Порошенко продлил действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2019 года.

Как утверждается в пояснительной записке, реализация подписанного главой незалежной документа «будет способствовать созданию необходимых условий для продолжения процесса мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».