Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса
В четверг, 4 октября, президент Украины Петр Порошенко продлил действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2019 года.
«Возвращено с подписью президента», - говорится на странице закона на сайте Верховной рады.
Как утверждается в пояснительной записке, реализация подписанного главой незалежной документа «будет способствовать созданию необходимых условий для продолжения процесса мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, закон «О предоставлении особого статуса самоуправления отдельным районам Донецкой и Луганской областей» был принят в октябре 2014 года сроком на три года, а в 2017 году его действие продлили еще на год.
Кстати, в августе появилась информация о том, что судьба закона о статусе Донбасса зависит от Запада. Об этом заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий.
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