2018-10-04T18:43:28+03:00
Политика

Порошенко подписал закон о продлении особого статуса Донбасса

Документ об особом порядке местного самоуправления в ДНР и ЛНР будет действовать до конца 2019 года
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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В четверг, 4 октября, президент Украины Петр Порошенко продлил действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2019 года.

«Возвращено с подписью президента», - говорится на странице закона на сайте Верховной рады.

Как утверждается в пояснительной записке, реализация подписанного главой незалежной документа «будет способствовать созданию необходимых условий для продолжения процесса мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, закон «О предоставлении особого статуса самоуправления отдельным районам Донецкой и Луганской областей» был принят в октябре 2014 года сроком на три года, а в 2017 году его действие продлили еще на год.

Кстати, в августе появилась информация о том, что судьба закона о статусе Донбасса зависит от Запада. Об этом заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий.

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