2018-10-12T06:02:05+03:00
Общество

Умер командующий Восточным округом Росгвардии Игорь Груднов

Игорь Груднов скоропостижно скончался в Хабаровске в возрасте 59 лет
Юлия ДИВЕЕВА
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Генерал- полковник Игорь Груднов. Фото: пресс-служба РосгвардииГенерал- полковник Игорь Груднов. Фото: пресс-служба Росгвардии
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Умер командующий Восточным округом войск национальной гвардии, герой России, генерал- полковник Игорь Груднов. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Груднов скоропостижно скончался 11 октября в Хабаровске в возрасте 59 лет.

«Руководство войск национальной гвардии РФ, коллегия Росгвардии, совет ветеранов войск правопорядка скорбят по поводу безвременной кончины генерал-полковника Игоря Груднова и выражают искрение соболезнования его родным и близким», - говорится в сообщении на сайте Росгвардии.

Генерал-полковник командовал Восточным округом Росгвардии с 2016 года. Груднов начал службу на командных должностях в Управлении Внутренних войск МВД СССР в 1980-х годах, а с 1989 года служил в Управлении Внутренних войск по Дальнему Востоку и Восточной Сибири.

Был переведен на Северный Кавказ в 1996 году и лично принимал участие в боях, был неоднократно ранен. В 2000 году получил звание Героя России за умелое руководство операцией по освобождению Грозного от террористов.

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