2018-10-12T09:38:18+03:00
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП с троллейбусом на севере Москвы

Легковушка на большой скорости влетела в стоявший на остановке пассажирский транспорт [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Два человека пострадали в ДТП с троллейбусом на севере МосквыДва человека пострадали в ДТП с троллейбусом на севере МосквыФото: кадр с видео
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В пятницу утром, 12 октября, ДТП случилось на Ленинградском проспекте в Москве. Там около 06:30 мск легковой автомобиль на большой скорости влетела в стоявший на остановке троллейбус.

По словам очевидцев, в результате аварии пострадали два человека.

В Москве на Ленинградском легковушка на большой скорости влетела в троллейбус.

Как рассказали «КП» свидетели столкновения, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД: они пытаются установить все обстоятельства случившегося. Между тем, по предварительным данным, водитель легковушки врезался в пассажирский транспорт, так как просто не справился с управлением.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, буквально на днях страшное ДТП с троллейбусом случилось в Орле. Авария произошла 9 октября на остановке общественного транспорта «Дворец спорта» в самом центре города. Причем тогда без жертв не обошлось. В результате ДТП три человека погибли, и еще двое пострадали и были доставлены в больницу.

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