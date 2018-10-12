2018-10-12T11:34:01+03:00
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у московского ПИР банка

По данным регулятора, кредитная организация проводила сомнительные транзитные операции
Дарья ИВАШКИНА
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Центробанк РоссииЦентробанк РоссииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В пятницу, 12 октября, ЦБ РФ отозвал лицензию у московского Банка промышленно-инвестиционных расчетов (ПИР банк), который по величине активов занимал 296-е место в банковской системе страны.

Как выяснилось, в деятельности кредитной организации были выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Так, направлявшиеся финучреждением в уполномоченный орган сведения, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, не отличались полнотой и достоверностью.

«ООО ПИР Банк на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением транзитных сомнительных операций», - отмечается на сайте регулятора.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в феврале текущего года глава Центробанка Эльвира Набиуллина анонсировала окончание «банковской зачистки». Как выяснилось, большая часть пути по оздоровлению банковской системы уже пройдена.

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